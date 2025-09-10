На харьковском направлении ВСУ предприняли контратаку, в которой участвовали солдаты, предположительно находившиеся под воздействием психотропных веществ. Отмечается, что вся группа украинских боевиков уничтожена. Об этом пишет РИА Новости со слов источника в российских силовых структурах.
«В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — говорится в статье издания.
Нужно отметить, что это не первый раз, когда украинские боевики используют психотропные вещества во время попыток атаковать рубежи российских военных. Но «запрещенный допинг» не помогает ВСУ, большинство из них погибают на поле боя. Сообщается, что психотропные вещества лично выдают командиры украинских подразделений для того, чтобы у солдат отсутствовало чувство страха.