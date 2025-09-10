Нужно отметить, что это не первый раз, когда украинские боевики используют психотропные вещества во время попыток атаковать рубежи российских военных. Но «запрещенный допинг» не помогает ВСУ, большинство из них погибают на поле боя. Сообщается, что психотропные вещества лично выдают командиры украинских подразделений для того, чтобы у солдат отсутствовало чувство страха.