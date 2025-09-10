Силы ПВО за ночь сбили 122 БПЛА над регионами России

В Ростовской области из-за атаки БПЛА 73 ребенка эвакуировали из школы-интерната, два человека пострадали. В Воронежской области в одном из районов обломки повредили окна и крышу частного дома. На окраине Калуги обломки уничтоженного дрона незначительно повредили фасад административного здания, никто не пострадал. В Брянской, Тверской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле.
Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки. На их фоне приостановили работу аэропорты Сочи и Нижнего Новгорода.