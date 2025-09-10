Силы ПВО за ночь сбили 122 БПЛА над регионами России

В период с 00:00 до 5:00 мск средства ПВО уничтожили и перехватили 21 беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 17 БПЛА сбили над Крымом, 15 — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, по 11 — над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще девять дронов сбили над Орловской областью, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один — над Тульской областью.