Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черном море уничтожили безэкипажный катер

В акватории Черного моря ликвидировали безэкипажный катер (БЭК). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Украинский БЭК уничтожили около 7:10 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 9 сентября средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на юге России. Над территорией Крыма было уничтожено 17 украинских БПЛА самолетного типа, еще 11 аппаратов сбиты в Краснодарском крае.

Кроме того, аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов. В Новороссийске дважды звучала сирена. Военные отражали атаку безэкипажных катеров и БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше