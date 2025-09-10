В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
В настоящее время опасности для жителей и гостей Новороссийска нет.
«Благодарю наших доблестных защитников за их молниеносные действия и безупречное выполнение поставленных задач», — сказал Андрей Кравченко.
Глава города также поблагодарил СМИ за оперативное освещение событий и жителей за спокойствие и выдержку.
Напомним, угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в Новороссийске 10 сентября в 6:22. Жителей и гостей просили укрыться в помещениях без окон.
По данным Минобороны РФ, утром 10 сентября в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер.