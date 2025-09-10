В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Вооруженные силы Российской Федерации нейтрализовали украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«10 сентября около 07:10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.
KP.RU ранее сообщал, что российские средства противовоздушной обороны отразили ряд атак со стороны украинских вооруженных формирований. В частности, было перехвачено и уничтожено пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS, а также 230 беспилотников самолетного типа.
Также средства ПВО РФ сбили десять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. По данным Минобороны, атака произошла во вторник, 9 сентября. Очередная попытка киевских сил напасть на российскую территорию была своевременно пресечена.