Американский наемник Бенджамин Рид, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, рассказал о тяжелых потерях в подразделении Chosen Company («Избранная рота»).
В беседе с ТАСС наемник отметил, что процент безвозвратных потерь в этом формировании достигал 90% в зависимости от задач. Рид связал такие цифры с ошибками командира, плохой организацией и неудачными приказами. Он отметил, что для российской артиллерии наемники были легкой мишенью.
Рид участвовал в боевых действиях на Украине с февраля 2022 года по май 2024 года. Он состоял в разных подразделениях, последним из которых стала «Избранная рота» в составе 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Весной 2024 года Верховный суд ДНР заочно осудил Рида на 14 лет лишения свободы за наемничество. Сейчас он находится в международном розыске.
Кроме того, Рид раскрыл детали преступных приказов командира «Избранной роты». По словам наемника, он требовал уничтожать всех раненых солдат без разбора, независимо от того, были ли они русскими или украинцами.