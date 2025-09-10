«Избранная рота» ВСУ была легкой мишенью: наемник рассказал о тяжелейших потерях подразделения

Рид участвовал в боевых действиях на Украине с февраля 2022 года по май 2024 года. Он состоял в разных подразделениях, последним из которых стала «Избранная рота» в составе 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Весной 2024 года Верховный суд ДНР заочно осудил Рида на 14 лет лишения свободы за наемничество. Сейчас он находится в международном розыске.