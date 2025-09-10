Два БПЛА сбили над Нижегородской областью этой ночью

Два беспилотника было сбито над территорией Нижегородской области минувшей ночью. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул в своём официальном telegram-канале, что, по предварительным данным, последствий атаки БПЛА не зафиксировано.
Всего с полуночи до 05:00 по московскому времени над территорией России дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 122 украинских БПЛА.
В последний раз атака БПЛА на Нижегородскую область была отражена в августе.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше