Два БПЛА сбили над Нижегородской областью этой ночью

По предварительным данным, последствия атаки БПЛА не зафиксированы.

Источник: Время

Два беспилотника было сбито над территорией Нижегородской области минувшей ночью. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул в своём официальном telegram-канале, что, по предварительным данным, последствий атаки БПЛА не зафиксировано.

Всего с полуночи до 05:00 по московскому времени над территорией России дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 122 украинских БПЛА.

В последний раз атака БПЛА на Нижегородскую область была отражена в августе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше