В Хабаровске появится стела в память о погибших бойцах СВО

В Хабаровске на Аллее героев установят стелу в память о погибших бойцах СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На Центральном кладбище города продолжается благоустройство территории, где захоронены участники специальной военной операции. Здесь формируется мемориальный комплекс, ключевым элементом которого станет новая стела. Работы ведутся при участии администрации Хабаровска, фонда «Защитники Отечества», муниципального предприятия «Спецкомбинат» и подрядных организаций.
Подрядчик обязался завершить благоустройство в течение месяца. Для стелы уже выполнен фундамент и начато устройство пандуса, чтобы обеспечить доступ маломобильным гражданам. Мемориал станет местом, где все желающие смогут возложить цветы и почтить память погибших защитников Отечества.
По поручению мэра Сергея Кравчука рабочие приведут в порядок все секторы захоронений. На Аллее героев уже укладывают асфальтовое покрытие для будущих подъездных путей. Планируется организация закольцованной дороги, мощение плиткой, а также решение проблемы подтопления могил за счёт водоотведения. В проект также включены парковка, входной узел и перенос ограждения.