В Хабаровске появится стела в память о погибших бойцах СВО

По поручению мэра Сергея Кравчука рабочие приведут в порядок все секторы захоронений. На Аллее героев уже укладывают асфальтовое покрытие для будущих подъездных путей. Планируется организация закольцованной дороги, мощение плиткой, а также решение проблемы подтопления могил за счёт водоотведения. В проект также включены парковка, входной узел и перенос ограждения.