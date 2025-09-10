В Краснодаре людей выводят из зданий — в крае объявили беспилотную опасность

Напомним, в ночь на 10 сентября в Новороссийске была объявлена угроза атаки с использованием беспилотных средств. Первоначальный сигнал об опасности был отменен около половины шестого утра, однако менее чем через час поступила новая информация о начале атаки безэкипажных катеров в акватории порта. Спецслужбы приступили к отражению угрозы со стороны моря.