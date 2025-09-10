В Краснодаре людей выводят из зданий — в крае объявили беспилотную опасность

На всей территории Кубани снова введен режим повышенной опасности, связанный с угрозой падения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее официальное предупреждение распространено среди населения через экстренные каналы оповещения. В Краснодаре людей просят выйти из торговых центров, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Специалисты гражданской обороны настоятельно рекомендуют жителям немедленно предпринять необходимые меры безопасности. Для находящихся в помещениях крайне важно отойти от оконных проемов и переместиться в помещения без остекления, такие как внутренние коридоры, кладовые или технические помещения.
Гражданам, находящимся на открытой местности, следует безотлагательно укрыться в ближайшем капитальном здании, подземном переходе или многоуровневом паркинге. Автомобилистам рекомендуется покинуть транспортное средство и проследовать в ближайшее защищенное сооружение или использовать для укрытия естественные складки местности.
В случае обнаружения падения беспилотного летательного аппарата или его обломков категорически запрещается приближаться к объекту. Необходимо немедленно сообщить о происшествии по единому номеру экстренных служб 112, предоставив оператору максимально точные координаты и подробное описание ситуации. Специалисты предупреждают, что любые бесхозные устройства могут представлять потенциальную опасность.
Кроме этого, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщили в Росавиации.
Напомним, в ночь на 10 сентября в Новороссийске была объявлена угроза атаки с использованием беспилотных средств. Первоначальный сигнал об опасности был отменен около половины шестого утра, однако менее чем через час поступила новая информация о начале атаки безэкипажных катеров в акватории порта. Спецслужбы приступили к отражению угрозы со стороны моря.
В материале использовано видео (6+) t.me/krasnodarmediasu (18+).