Обломки БПЛА упали на въезде в Широкую балку

Нежилое здание повреждено при падении обломков БПЛА в Широкой балке.

Источник: Комсомольская правда

Обломки БПЛА упали на въезде в Широкую балку. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Осколками беспилотника повредило нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал.

«Оперативные и специальные службы работают на месте. Доложил губернатору Вениамину Кондратьеву о ситуации в городе и принимаемых мерах», — сообщил Андрей Кравченко.

Кроме того, эвакуированы люди с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка. Угроза применения БПЛА на Черноморском побережье сохраняется.

