Утром над Крымом сбили четыре украинских беспилотника

В среду, 10 сентября, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 8.25 до 11.10.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, четыре дрона сбили над Крымом. Еще два беспилотника нейтрализовали над Белгородской областью.