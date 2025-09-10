В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — отметил Андрей Кравченко.
Напомним, обломки беспилотника упали на въезде в Широкую балку. Фрагментами дрона повредило нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал.
