В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА

Глава Новороссийска сообщил об отмене сигнала атаки БПЛА в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — отметил Андрей Кравченко.

Напомним, обломки беспилотника упали на въезде в Широкую балку. Фрагментами дрона повредило нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал.

