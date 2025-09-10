Ричмонд
В аэропорту Самары из-за ограничений задержали девять рейсов 10 сентября

В самарском аэропорту произошли задержки рейсов из-за ограничений на вылет.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 10 сентября 2025 года, в самарском аэропорту задержано на вылет девять самолетов. Это связано с ограничениями, которые ввели для безопасности полетов. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло Курумоча.

Большое количество пассажиров не может попасть в места назначения. Так, людям приходится долго ждать вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Усинск, Екатеринбург. В столицу России не получается вовремя вылететь у трех самолетов.

Аэропорт Самары не выпускает и не принимает самолеты с 13:40. Воздушная гавань закрыта на время действия в Самарской области опасности атаки беспилотников, которая была объявлена с 04:18.