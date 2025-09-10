В ходе СВО погиб камышанин Владислав Кожемякин

Как сообщают официальные источники, Владислав проявил себя как настоящий защитник Отечества. Он мужественно и самоотверженно сражался за безопасность страны и с честью выполнил свой воинский долг. Его подвиг и верность присяге навсегда останутся в памяти земляков. Гибель Владислава Кожемякина стала тяжелой и невосполнимой утратой для его семьи, друзей и всех, кто его знал.