В ходе СВО погиб камышанин Владислав Кожемякин

Под Волгоградом простились с участником спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградскую область пришла скорбная весть. Стало известно о гибели в ходе специальной военной операции уроженца Волгоградской области Владислава Кожемякина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию. Камышина.

Как сообщают официальные источники, Владислав проявил себя как настоящий защитник Отечества. Он мужественно и самоотверженно сражался за безопасность страны и с честью выполнил свой воинский долг. Его подвиг и верность присяге навсегда останутся в памяти земляков. Гибель Владислава Кожемякина стала тяжелой и невосполнимой утратой для его семьи, друзей и всех, кто его знал.