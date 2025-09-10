ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов», — указали в министерстве.