Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили спустя три часа

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Об этом в 15:08 сообщили в официальном канале центра оповещения МЧС России.
«На территории края объявлена отмена угрозы “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении.
Беспилотную опасность в регионе объявили около полудня. Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об угрозе падения БПЛА и напомнили о правилах поведения при атаке с воздуха.
