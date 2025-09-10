Ричмонд
Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили спустя три часа

На Кубани отменили угрозу беспилотной опасности днем 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Об этом в 15:08 сообщили в официальном канале центра оповещения МЧС России.

«На территории края объявлена отмена угрозы “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении.

Беспилотную опасность в регионе объявили около полудня. Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об угрозе падения БПЛА и напомнили о правилах поведения при атаке с воздуха.

