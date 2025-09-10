Главное из брифинга Минобороны 10 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Ночью 10 сентября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.
На данных предприятиях выпускали и ремонтировали бронетанковую и авиационную технику ВСУ, двигатели и электронные комплектующие к ним, а также БПЛА.
На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха «Львовского бронетанкового завода», в которых ремонтировалась и модернизировалась бронетанковая техника, а также «Львовского авиазавода “ЛДАРЗ”, где производились БПЛА большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ.
“Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши”, — сообщили в Минобороны РФ.
“Север” противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы “Северной” группировки в Сумской области нанесли удар двум бригадам, десантно-штурмовому и штурмовому полку в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области “Север” атаковал три бригады и пограничный отряд погранслужбы Украины в районе четырех населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, семь складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия “Запада” превысили 250 человек
Военнослужащие “Западной” группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Кировск и Красный Лиман ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Группировка “Юг” заняла новые позиции
Военнослужащие “Южной” группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: более 155 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка “Центр” улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие “Центральной” группировки нанесли поражение 16 бригадам противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское ДНР и Муравка Днепропетровской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 455 человек. Также украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, шести автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции РЭБ.
“Восток” углубился в линию обороны ВСУ
Подразделения “Восточной” группировки нанесли поражение восьми бригадам в районах населенных пунктов Сосновка, Ивановка, Калиновское Днепропетровской области, Полтавка, Червоное, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
“ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства”, — сообщает Минобороны.
“Днепр” продвигается в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы “Днепра” ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 65 человек. Также ВС РФ уничтожили: 14 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую ракету большой дальности “Нептун”;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 255 БПЛА самолетного типа.