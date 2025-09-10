Ричмонд
Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Десятого сентября текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Курской области и один над территорией Самарской области», — говорится в сообщении.