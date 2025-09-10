Над российскими регионами сбили 23 беспилотника ВСУ

«Десятого сентября текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Курской области и один над территорией Самарской области», — говорится в сообщении.