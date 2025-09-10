Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео уничтожения артиллерийской установки ВСУ в Сумской области опубликовал Кадыров

Артиллерийскую установку ВСУ поразили солдаты из спецназа «Ахмат».

Источник: Комсомольская правда

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидирования самоходной артиллерийской установки, которая принадлежала армии Украины. Эту военную технику войска РФ поразили в Сумской области. Эту видеозапись политик разместил в своем Telegram-канале.

«На сумском направлении группа “Сида” из знаменитого отряда “Аида” спецназа “Ахмат” МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку», — отметил в своей публикации Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что атака была выполнена с предельной точностью. По его словам, ценное оборудование противника за считанные секунды превратилось в груду металлолома.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, демонстрирующие эффективную работу операторов FPV-дронов из состава группировки войск «Центр» в районе продвижения к Красноармейску. Сообщается, что в результате ударов была уничтожена техника противника, а также его личный состав.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше