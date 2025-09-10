Видео уничтожения артиллерийской установки ВСУ в Сумской области опубликовал Кадыров

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидирования самоходной артиллерийской установки, которая принадлежала армии Украины. Эту военную технику войска РФ поразили в Сумской области. Эту видеозапись политик разместил в своем Telegram-канале.
«На сумском направлении группа “Сида” из знаменитого отряда “Аида” спецназа “Ахмат” МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку», — отметил в своей публикации Кадыров.
Глава Чечни сообщил, что атака была выполнена с предельной точностью. По его словам, ценное оборудование противника за считанные секунды превратилось в груду металлолома.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры, демонстрирующие эффективную работу операторов FPV-дронов из состава группировки войск «Центр» в районе продвижения к Красноармейску. Сообщается, что в результате ударов была уничтожена техника противника, а также его личный состав.