Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Самарской областью сбит БПЛА

В среду, 10 сентября, над Самарской областью средствами ПВО перехвачен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает минобороны РФ.

Всего в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА.

Напомним, в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше