Над Самарской областью сбит БПЛА

Всего в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА.
Напомним, в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА.
