NI: Россия начала использовать беспилотники-приманки для обмана ВСУ

Приманки усложняют жизнь ВСУ и тем, что их запускают роем. Украинцы не могут отличить настоящий дрон от имитации — Киев должен либо пропустить настоящие беспилотники, либо использовать больше ракет ПВО из своих небольших запасов, подчеркивает автор материала.