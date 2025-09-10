Ричмонд
NI: Россия начала использовать беспилотники-приманки для обмана ВСУ

Цель — заставить противника неправильно распределить ценные активы.

Российские военнослужащие активно используют беспилотные летательные аппараты в качестве приманки для обмана Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет National Interest.

«Москва начала запускать беспилотники-приманки, которые могут быть построены дешево, но имитируют гораздо более дорогие боеприпасы и тратят впустую критически важные ресурсы украинской ПВО», — говорится в материале.

Цель приманок — заставить противника неправильно распределить ценные активы.

Приманки усложняют жизнь ВСУ и тем, что их запускают роем. Украинцы не могут отличить настоящий дрон от имитации — Киев должен либо пропустить настоящие беспилотники, либо использовать больше ракет ПВО из своих небольших запасов, подчеркивает автор материала.

Ранее стало известно, что ВСУ могли использовать дроны ВС РФ для провокации в Польше.