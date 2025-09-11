ТАСС: в Донецке обстрелом ВСУ поврежден Республиканский травмцентр

В Донецке в результате удара со стороны ВСУ повреждено поликлиническое крыло Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Главный врач учреждения Андрей Боряк сообщил в беседе ТАСС, что пострадавших нет.
«Сейчас оцениваем повреждения. Среди пациентов и сотрудников пострадавших нет. Предварительно, выбито около 20 окон. Продолжаем обход», — сообщил Боряк.
Накануне ВСУ предприняли попытку ударов по Донецку ракетами Storm Shadow. Отмечается, что в результате удара в Буденновском районе города был поврежден многоквартирный дом.
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Отмечается, что на этих объектах ремонтировали и производили бронетанковую и авиационную технику, а также выпускали двигатели, комплектующие и беспилотные летательные аппараты для ВСУ.