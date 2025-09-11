ТАСС: в Донецке обстрелом ВСУ поврежден Республиканский травмцентр

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Отмечается, что на этих объектах ремонтировали и производили бронетанковую и авиационную технику, а также выпускали двигатели, комплектующие и беспилотные летательные аппараты для ВСУ.