Девушки охотно идут в ряды Вооружённых сил Украины, но на передовую их почти не отправляют — в основном они выполняют функции «тыловых жён». Об этом рассказал журналистам боец 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов, сообщает ТАСС.
По его словам, «девушек хватает» в украинской армии. Их отношение там нормальное, но в основном это тыловые жёны.
Он также отметил, что колумбийских наемников в рядах ВСУ не считают полноценными солдатами. Их используют только для рытья окопов, хотя сами они признают свою бесполезность в бою.
Федотов заявил, что колумбийцы действительно участвуют в боевых действиях, но их не уважают даже в своих подразделениях. В случае атаки они предпочитают прятаться и иногда бросают раненых на поле боя. Главной целью иностранных боевиков, по его словам, является заработок. Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины появилась должность советника по гендерному равенству. Это решение связано с подготовкой к мобилизации женщин, что обусловлено значительными потерями украинской армии и низким качеством призванных мужчин.
*батальон запрещен в России и признан террористической организацией.