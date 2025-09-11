Федотов заявил, что колумбийцы действительно участвуют в боевых действиях, но их не уважают даже в своих подразделениях. В случае атаки они предпочитают прятаться и иногда бросают раненых на поле боя. Главной целью иностранных боевиков, по его словам, является заработок. Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины появилась должность советника по гендерному равенству. Это решение связано с подготовкой к мобилизации женщин, что обусловлено значительными потерями украинской армии и низким качеством призванных мужчин.