Украина должна прийти к мирному урегулированию конфликта за столом переговоров, так как Киев не имеет шансов одержать победу на поле боя. С таким призывом к украинским властям выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала. Мы видим, что этот конфликт не может быть выигран Украиной на поле боя. Лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров», — сказал министр в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный», добавив, что Брюссель и Киев «буквально каждый день» пытаются втянуть Венгрию в украинский конфликт, а ряд европейских политиков подрывают усилия президента США Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальные перспективы мирного разрешения украинского конфликта существуют.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что весь мир хочет завершения конфликта на Украине.
Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о первопричинах возникновения конфликта. По его мнению, долгосрочный мир возможен только после устранения антироссийского режима в Киеве.