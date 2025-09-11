Сийярто призвал Украину решить конфликт за столом переговоров

«Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала. Мы видим, что этот конфликт не может быть выигран Украиной на поле боя. Лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров», — сказал министр в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный», добавив, что Брюссель и Киев «буквально каждый день» пытаются втянуть Венгрию в украинский конфликт, а ряд европейских политиков подрывают усилия президента США Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования.