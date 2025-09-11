В России тестируют дрон-ракету «Залп-1» для перехвата высотных беспилотников

Российские военные приступили к апробации новейшего дрон ракеты «Залп 1» FPV ПВО, предназначенного для перехвата многоцелевых высотных украинских БПЛА. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель разработчика — Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.
«Мы создали новый образец — это дрон ракета для перехвата воздушных целей “Залп 1” FPV ПВО. Подобных аппаратов выпущено пока менее 100 штук. Они направлены на апробацию в зону спецоперации», — заявили в центре.
Уточняется, что, по словам разработчиков, главное преимущество дрона — его высокая скорость, достигающая в пике около 310 км/ч, что, как они заявляют, позволяет догонять многоцелевые высотные украинские беспилотники.
Представитель центра сообщил, что аппарат рассчитан на возврат и повторное использование: если цель не обнаруживается, боеприпас не активируют, а в случае неудачного попадания дроном управляют с помощью второй камеры как обычным коптером и сажают его для дальнейшего применения.
Также указали, что полезная нагрузка «Залп 1» составляет 500 г и убирается в специальный футляр.
Ранее на Западе восхитились возможностями российских ракет Х-101. Уточняется, что Это оружие способно поражать цели на всей территории Украины, вызывая обеспокоенность в Киеве.