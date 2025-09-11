Украине в 2026 году потребуется рекордная помощь Запада в размере $60 млрд

Украине потребуется около $60 млрд внешней финансовой помощи в 2026 году при сохранении боевых действий, не учитывая прямые поставки вооружений и средства на закупки у США по программе PURL. Об этом следует из данных Кабинета министров Украины, с которыми ознакомился ТАСС.
Уточняется, что 2024 году потребность во внешней помощи составляла примерно $30 млрд; в 2025 году — около $46 млрд; в 2026-м прогнозируют рост до $60 млрд.
В начале года Киеву требовалось около 3 миллиардов долларов в месяц для поддержания положительного баланса текущих счетов. Летом эта сумма возросла до 4 миллиардов, а к концу года достигла 5 миллиардов. Правительство прогнозирует, что этот уровень расходов сохранится и в следующем году. Большая часть этих средств направляется на оборону.
Прямые поставки техники и финансирование закупок у США зависят от решений стран-участниц PURL. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, такие поставки оцениваются в $1−2 млрд в месяц. При таких предположениях суммарные затраты западных стран на поддержку Украины в 2026 году могут составить минимум $75−80 млрд и, вероятно, будут значительно выше.
Накануне Конгресс США утвердил военный бюджет на 2026 год в размере почти $900 млрд. Из этой суммы $400 млн предусмотрены для оказания военной помощи Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).