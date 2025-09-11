В США предложили способ быстро завершить украинский конфликт: что необходимо

Американский военный аналитик и бывший капитан морской пехоты Брайан Берлетик предложил метод для быстрого завершения конфликта на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Гленна Дизина. По его словам, если США откажутся от помощи ВСУ в вопросах командования и передачи разведывательной информации, боевые действия скоро завершатся.