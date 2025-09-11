Американский военный аналитик и бывший капитан морской пехоты Брайан Берлетик предложил метод для быстрого завершения конфликта на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Гленна Дизина. По его словам, если США откажутся от помощи ВСУ в вопросах командования и передачи разведывательной информации, боевые действия скоро завершатся.
Эксперт отметил, что в Германии сейчас размещено военное командование Соединённых Штатов, которое контролирует происходящее на Украине.
«Если президент Дональд Трамп примет решение положить этому конец, всё закончилось бы очень быстро», — уверен Берлетик.
Он добавил, что ЦРУ управляет разведывательными сетями на территории Украины.
«Это ещё один аспект, благодаря которому можно утверждать, что если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится», — сказал аналитик.
Накануне стало известно, что в США внесут поправку о запрете расходования налогов на финансирование Киева.