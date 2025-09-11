Губернатор Сальдо рассказал об установлении контроля над трассой Херсон-Николаев

Российские войска установили огневой контроль над автомобильной трассой Херсон — Николаев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
По его словам, под контролем также находится небо над этой дорогой и направлением на Белозёрку, где постоянно работают дроны. Губернатор подчеркнул эффективность установленного контроля, поскольку он ограничивает возможности передвижения противника.
Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины уже не используют эту трассу для перемещения из-за повышенной опасности. В качестве запасного пути украинская армия теперь применяет обходную дорогу на Николаев через Снигирёвку.
Прежде Сальдо заявил, что на подконтрольной ВСУ части Херсонской области фиксируется минирование многоэтажек на случай наступления российских войск. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны.