Танк группировки «Днепр» уничтожил грузинских наемников с арбалетами в руках

Танк Т-72 Б3М группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил вооруженную холодным оружием украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Орехова. Осмотр тел показал, что убитыми оказались наемники из Грузии. Об этом сообщил командир танка с позывным «Депутат».
«Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наемники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками», — приводит РИА Новости слова командира танка.
По его словам, украинские войска на их направлении полностью деморализованы и растеряны, поэтому просто не знают, что предпринять и «как себя вести».
«На этом направлении мы его давно прижали, плотно работаем», — отметил танкист.
Днем ранее, 10 сентября, появилось сообщение, что войска российской армии нанесли комбинированный удар по позициям украинской армии в районе Орехова. Подразделения операторов дронов действовали совместно со штурмовой группой.