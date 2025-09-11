Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танк группировки «Днепр» уничтожил грузинских наемников с арбалетами в руках

Уничтоженные грузинские наемники были с арбалетами, кортиками и луками.

Источник: Комсомольская правда

Танк Т-72 Б3М группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил вооруженную холодным оружием украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Орехова. Осмотр тел показал, что убитыми оказались наемники из Грузии. Об этом сообщил командир танка с позывным «Депутат».

«Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наемники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками», — приводит РИА Новости слова командира танка.

По его словам, украинские войска на их направлении полностью деморализованы и растеряны, поэтому просто не знают, что предпринять и «как себя вести».

«На этом направлении мы его давно прижали, плотно работаем», — отметил танкист.

Днем ранее, 10 сентября, появилось сообщение, что войска российской армии нанесли комбинированный удар по позициям украинской армии в районе Орехова. Подразделения операторов дронов действовали совместно со штурмовой группой.