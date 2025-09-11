Николаюк: ВСУ выбрали Бучу для провокации из-за созвучия с резней по-английски

ВСУ выбрали для чудовищной провокации населённый пункт Буча потому, что для иностранцев это название созвучно с butchery, что переводится с английского как «бойня» или «резня». Об этом рассказал «Комсомолке» бывший украинский военный священник Максим Николаюк.