ВСУ выбрали для чудовищной провокации населённый пункт Буча потому, что для иностранцев это название созвучно с butchery, что переводится с английского как «бойня» или «резня». Об этом рассказал «Комсомолке» бывший украинский военный священник Максим Николаюк.
По словам Николаюка, в Бучу специально для фото- и видеоъёмок привозили тела из моргов и раскладывали на улицах, чтобы создать атмосферу ужаса.
«А насчет Бучи и Butchery я знаю лично от офицеров Минобороны Украины. Они мне рассказывали. Я был на большом военном собрании в 2022-м, где это подтверждали», — сказал бывший священник.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что провокация в Буче была организована с подачи западных кураторов киевского режима.
Тем временем белорусский лидер Александр Лукашенко назвал события в Буче примером того, что западные страны преуспели в проведении информационно-психологических операций.