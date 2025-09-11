Гражданин США Бенджамин Рид, воевавший в различных подразделениях в рядах украинской армии, обратился к другим наемникам.
В своем обращении к военным, которые хотели бы служить на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), американец призвал послушать его. Он обратил внимание, что при некоторых штурмовых действиях смертность составляет 90%.
«Хотите стать обузой для собственной семьи, чтобы они возили вас на инвалидном кресле? Больше никаких девушек. Вы больше не сможете зарабатывать деньги», — приводит ТАСС слова бывшего наемника.
Накануне газета The New York Times рассказала, что по меньшей мере 92 наемника из США уничтожены в ходе конфликта на Украине.
Напомним, иностранных наемников много не только в зоне боевых действий на Украине, но и в местных больницах. Как писал сайт KP.RU, согласно приеденным данным, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами и французами.