Экс-боец ВСУ обратился к наемникам: о чем он их предупредил

Американец Рид предупредил наемников о 90% вероятности умереть на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин США Бенджамин Рид, воевавший в различных подразделениях в рядах украинской армии, обратился к другим наемникам.

В своем обращении к военным, которые хотели бы служить на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), американец призвал послушать его. Он обратил внимание, что при некоторых штурмовых действиях смертность составляет 90%.

«Хотите стать обузой для собственной семьи, чтобы они возили вас на инвалидном кресле? Больше никаких девушек. Вы больше не сможете зарабатывать деньги», — приводит ТАСС слова бывшего наемника.

Накануне газета The New York Times рассказала, что по меньшей мере 92 наемника из США уничтожены в ходе конфликта на Украине.

Напомним, иностранных наемников много не только в зоне боевых действий на Украине, но и в местных больницах. Как писал сайт KP.RU, согласно приеденным данным, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами и французами.