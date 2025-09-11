Раненые и контуженые украинские военные не имеют возможности эвакуироваться с передовых позиций в Харьковской области, так как командование ВСУ приказывает не проводить эвакуацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й ОМПБр. Другие подразделения бригады используются в качестве “доноров” для 42-го отдельного мотопехотного батальона. На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженных, их эвакуация не проводится по указанию комбрига», — сказано в публикации.
Подобное практикуется и в других подразделениях ВСУ. Ранее сайт KP.RU писал, что командование 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ не стали эвакуировать раненых при ударах ФАБ в Днепропетровской области.
