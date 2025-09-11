Ричмонд
Российские военные уничтожили два пункта дислокации ВСУ

ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Плещеевки.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск выявили и поразили два пункта временной дислокации украинских формирований на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами беспилотных летательных аппаратов в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища было зафиксировано движение транспорта противника. После доразведки установлен пункт временной дислокации ВСУ. Артиллерийскими расчетами группировки по выявленной цели незамедлительно нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате совместной работы операторов БПЛА и артиллеристов был также обнаружен и уничтожен еще один пункт временной дислокации противника в районе населенного пункта Плещеевка.

