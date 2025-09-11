Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами российского Черноземья, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской.
