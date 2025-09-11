Ричмонд
В Госдуме ответили на заявление Трампа о затягивании украинского конфликта

Депутат Шеремет назвал поспешными заявления Трампа о затягивании конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об якобы затягивании украинского конфликта. Парламентарий считает, что американский лидер делает поспешные и голословные заявления.

«К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления. Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла», — приводит РИА Новости слова депутата.

Шеремет обратил внимание, что именно Киев тормозит все мирные инициативы, поскольку не готов идти на компромиссы. По его словам, украинские власти пытаются выторговать паузу для перевооружения и накопления новых сил, чтобы вновь «развязать кровопролитный конфликт».

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона хотела бы решить украинский конфликт мирным путем. Более того, Москва предлагала Киеву урегулировать ситуацию еще в 2022 году.

