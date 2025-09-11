Денис Паслер сообщил о старте проекта «Средний Урал — своим Героям»

«Парни говорили, что часто попадают в госпитали “из-за ленточки” фактически с тем, что было у них на поле боя. Поэтому в комплекте удобная гражданская одежда, средства гигиены — от зубной щетки до полотенца, современный мобильный телефон, внешний аккумулятор к нему и беспроводные наушники, ещё много всего — едва вошло в просторный и надёжный тактический рюкзак, — сообщил Денис Паслер. — Чтобы все бойцы получили помощь, в госпитале будут работать волонтёры добровольческого корпуса».