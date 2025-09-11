Денис Паслер сообщил о старте проекта «Средний Урал — своим Героям»

О старте проекта в телеграм-канале сообщил врио губернатора Денис Паслер.
Благодаря реализации проекта военнослужащие получат рюкзаки с вещами первой необходимости.
«Парни говорили, что часто попадают в госпитали “из-за ленточки” фактически с тем, что было у них на поле боя. Поэтому в комплекте удобная гражданская одежда, средства гигиены — от зубной щетки до полотенца, современный мобильный телефон, внешний аккумулятор к нему и беспроводные наушники, ещё много всего — едва вошло в просторный и надёжный тактический рюкзак, — сообщил Денис Паслер. — Чтобы все бойцы получили помощь, в госпитале будут работать волонтёры добровольческого корпуса».
В Департаменте информационной политики Свердловской области напомнили, что инициатива по передаче необходимых вещей военнослужащим была озвучена 9 августа на встрече Дениса Паслера с волонтерами в Сухом Логу. Средства для реализации проекта были собраны госслужащими.
В рюкзаке объемом 70 литров 28 позиций необходимых вещей. Первый рюкзак в рамках проекта «Средний Урал — своим Героям» уже был вручен свердловскому военнослужащему, находящемуся на лечении в госпитале Ростова-на-Дону.
Гуманитарный Добровольческий Корпус Свердловской области при поддержке Департамента молодежной политики региона взял на себя организационную работу по поставкам рюкзаков.
«Проект, который назвали “Средний Урал — своим Героям”, запустили очень быстро: буквально за месяц. Благодарю коллег из регионального правительства, госслужащих региона, которые также откликнулись, перечислили свой однодневный заработок на это общее дело», — отметил Денис Паслер.
«МК-Урал» ранее писал, что Денис Паслер на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека отметил, что региональные власти, органы местного самоуправления, профильные ведомства должны оказывать поддержку участникам спецоперации и им семьям, уделять особое внимание. Также глава региона сообщил, что в области необходимо создать реабилитационный центр для участников СВО.