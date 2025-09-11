Шесть БПЛА уничтожили ночью 11 сентября в Воронежской области

Всего на территории Российской Федерации уничтожили 17 БПЛА. В том числе:
6 — над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 2 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Липецкой областью, 1 — над Тамбовской областью.
Напомним, что сегодня ночью, в четверг, 11 сентября, существовала угроза непосредственного удара БПЛА по Воронежу, а также по Лискинскому и Бутурлиновскому району. Здесь работали сирены. Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что беспилотники были обнаружены и уничтожены над четырьмя районам региона. Пострадавших и разрушений нет.