Шесть БПЛА уничтожили ночью 11 сентября в Воронежской области

В ночь с 10 на 11 сентября опасность атаки БПЛА действовала на территории Воронежской области 8 часов 35 минут: с 21:38 среды до 06:13 четверга. По сообщению Минобороны России, в нашем регионе дежурными силами ПВО сбито шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего на территории Российской Федерации уничтожили 17 БПЛА. В том числе:

6 — над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 2 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Липецкой областью, 1 — над Тамбовской областью.

Напомним, что сегодня ночью, в четверг, 11 сентября, существовала угроза непосредственного удара БПЛА по Воронежу, а также по Лискинскому и Бутурлиновскому району. Здесь работали сирены. Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что беспилотники были обнаружены и уничтожены над четырьмя районам региона. Пострадавших и разрушений нет.

