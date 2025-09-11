Мобильные антидронные группы защищают небо в ЛНР: как они работают

Мобильные антидронные группы 96-ой бригады разведки 1-ой танковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России защищают небо от беспилотников украинской армии на пунктах воздушного наблюдения в Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.
Как уточняется, мобильные группы используют опыт борьбы с беспилотниками, приобретенный ранее на передовой. Для обнаружения и уничтожения ударных дронов украинских войск, нацеленных на тыловые позиции ЛНР, расчеты групп применяют транспортные средства, оборудованные пулеметами.
«Теперь… активно начали применять ударные дроны. Мы работаем на мобильном посту воздушного наблюдения… Раньше мы располагались ближе к передовой линии, но сейчас нам нашли несколько иную роль», — приводит агентство слова российского военного под позывным «Борода».
Накануне операторы ВС России FPV-дронов показали, как ловят беспилотники украинской армии. При появлении дрона противника, российский БПЛА подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками цепляет цель.