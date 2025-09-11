В Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО

Также в этот день, в селе Шабуры, простятся с Александром Александровичем Димитрюковым, уроженцем деревни Шабуры Частинского округа. Он погиб 11 мая 2024 года, выполняя боевую задачу. Александру было 43 года. Он учился в Шабуровской школе, затем освоил несколько рабочих профессий — сварщика, каменщика, печника, электрика. Работал в колхозе «Авангард», позже — в компании «Антар».