В Пермском крае простятся с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО

11 сентября в Пермском крае состоится прощание с двумя участниками Специальной военной операции — Виктором Шауровым и Александром Димитрюковым, погибшими при исполнении воинского долга.
Администрация Кизеловского округа выразила соболезнования семье Виктора Александровича Шаурова, который погиб в декабре 2024 года. Церемония прощания пройдет 11 сентября 2025 года в 13.00 в Свято-Никольском храме. Память о бойце навсегда останется в сердцах родных и земляков.
Также в этот день, в селе Шабуры, простятся с Александром Александровичем Димитрюковым, уроженцем деревни Шабуры Частинского округа. Он погиб 11 мая 2024 года, выполняя боевую задачу. Александру было 43 года. Он учился в Шабуровской школе, затем освоил несколько рабочих профессий — сварщика, каменщика, печника, электрика. Работал в колхозе «Авангард», позже — в компании «Антар».
Службу на фронте он начал 27 ноября 2023 года и был награжден медалью «За Отвагу». Близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и открытого человека, всегда готового прийти на помощь. У него остались родители, брат, супруга и двое детей.
Церемония прощания с Александром Димитрюковым пройдет в Шабуровском доме культуры, начало митинга — в 14.00. Поминальный обед состоится в 16.00 в школьной столовой.
Администрация и Дума Частинского округа выразили искренние соболезнования семье погибшего бойца.