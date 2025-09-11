Пятилетнего мальчика из России внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные с сайта.
Как сообщается, в базу внесли мальчика, родившегося в мае 2020 года. Ребенка обвинили в том, что он якобы сознательно нарушил госграницу Украины.
Напомним, дети и подростки уже не раз пополняли в базу «Миротворца», где публикуются их личные данные.
Накануне в список попал 13-летний школьник, который якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, ребенка обвинили в том, что он «незаконно проник на территорию Украины».
Ранее киевский режим объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка, которого обвинили в сознательных нарушениях и также внесли в базу сайта «Миротворец». Сообщается, что малыш «не угодил» Киеву буквально одной поездкой, отправившись из Ростовской области в ЛНР.