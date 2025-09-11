На Кубани ввели новую меру поддержки бойцов СВО

На Кубани ввели новую меру поддержки участников и ветеранов СВО. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Бойцам доступны льготные займы для начала и развития своего дела. Программу поддержки разработал региональный Фонд микрофинансирования.
Участники и ветераны СВО могут получить до 5 млн рублей под 2% годовых. Деньги можно использовать на разные цели по развитию дела, в том числе покупку оборудования, транспорта, ремонта, рекламу.
«Можно отложить выплату основного долга на 12 месяцев. Это поможет предпринимателям спокойно развивать бизнес и не отвлекаться на финансовые обязательства в первый год работы», — сказал губернатор.
В настоящее время краевой Фонд микрофинансирования предлагает предпринимателям 21 вид займов до 5 млн рублей сроком до 3 лет. С начала 2025 года в регионе выдали 557 займов более чем на 1,6 млрд рублей.
Документы на получение поддержки принимают в том числе онлайн. Направить их можно через федеральную цифровую платформу МСП.РФ и региональную площадку — портал государственных и муниципальных услуг.
Информация о новом займе «СВОи» доступна на официальном сайте фонда.