Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Новороссийска проанализировали ошибки после атаки беспилотников

НОВОРОССИЙСК, 11 сентября, ФедералПресс. В школах Новороссийска провели работу над ошибками после атаки БПЛА. Накануне на совещании с участием директоров образовательных учреждений подробно разобрали сложившуюся ситуацию.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«️Выяснилось, что некоторые родители во время ЧП пытались забрать детей прямо из школы. Однако делать этого не требуется — у руководителей образовательных учреждений есть четкий алгоритм действий, а необходимые тренировки проводятся на регулярной основе», — сообщили в школе.

Однако на практике все прошло не так гладко. В 6-й гимназии группа учеников оказалась на улице в момент реальной угрозы БПЛА. В 34-й школе во время сирены дети свободно покидали здание, а тех, кто учился во вторую смену, вовсе не пускали внутрь — им пришлось ждать на улице.

В другой школе родителям срочно звонили с просьбой забрать детей. В управлении образования сообщили о состоявшемся накануне совещании с директорами, где подробно разобрали все подобные ситуации, возникшие на практике.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше