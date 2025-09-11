В школах Новороссийска проанализировали ошибки после атаки беспилотников

«️Выяснилось, что некоторые родители во время ЧП пытались забрать детей прямо из школы. Однако делать этого не требуется — у руководителей образовательных учреждений есть четкий алгоритм действий, а необходимые тренировки проводятся на регулярной основе», — сообщили в школе.
Однако на практике все прошло не так гладко. В 6-й гимназии группа учеников оказалась на улице в момент реальной угрозы БПЛА. В 34-й школе во время сирены дети свободно покидали здание, а тех, кто учился во вторую смену, вовсе не пускали внутрь — им пришлось ждать на улице.
В другой школе родителям срочно звонили с просьбой забрать детей. В управлении образования сообщили о состоявшемся накануне совещании с директорами, где подробно разобрали все подобные ситуации, возникшие на практике.