ВС РФ освободили село в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.
«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области «Север» атаковал две бригады в районе двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Потери противника в зоне действия «Запада» превысили 230 бойцов
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Красный Лиман и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: более 200 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 520 человек. Также украинская сторона лишилась танка Leopard, боевой бронированной машины, шести автомобилей и орудия полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 50 человек. Также ВС РФ уничтожили бронетранспортер и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по многофункциональной радиолокационной станции RADA, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 166 БПЛА самолетного типа.