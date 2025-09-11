Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 11 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Днепропетровской области

Подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области «Север» атаковал две бригады в районе двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Потери противника в зоне действия «Запада» превысили 230 бойцов

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Красный Лиман и Кировск ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: более 200 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 520 человек. Также украинская сторона лишилась танка Leopard, боевой бронированной машины, шести автомобилей и орудия полевой артиллерии.

«Восток» наступает в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 50 человек. Также ВС РФ уничтожили бронетранспортер и 10 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по многофункциональной радиолокационной станции RADA, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 166 БПЛА самолетного типа.