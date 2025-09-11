Ричмонд
В Белгороде дроны атаковали многоквартирный дом

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород, удару подвергся многоквартирный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Источник: РБК

«Повреждены окна и балконы В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трех квартир еще одного многоквартирного дома», — уточнил он.

Гладков добавил, что также получила повреждения кровля коммерческого здания.

Утром 11 сентября Гладков оценивал ситуацию в городе и Белгородском районе как тяжелую — в результате очередной атаки донов ранен мирный житель, также, по его словам, пока нельзя открыть крупные торговые центры, а школы продолжают работу в дистанционном формате.

За минувшие сутки Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Пострадали три человека. Удару подверглось и правительство Белгородской области.

От падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, пожарные оперативно локализовали очаг возгорания.

