В Белгороде дроны атаковали многоквартирный дом

«Повреждены окна и балконы В результате детонации второго БПЛА повреждено остекление трех квартир еще одного многоквартирного дома», — уточнил он.
Гладков добавил, что также получила повреждения кровля коммерческого здания.
Утром 11 сентября Гладков оценивал ситуацию в городе и Белгородском районе как тяжелую — в результате очередной атаки донов ранен мирный житель, также, по его словам, пока нельзя открыть крупные торговые центры, а школы продолжают работу в дистанционном формате.
За минувшие сутки Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Пострадали три человека. Удару подверглось и правительство Белгородской области.
От падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, пожарные оперативно локализовали очаг возгорания.