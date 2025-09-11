Украинский Су-27 разбился в зоне СВО

«11 сентября 2025 года на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич», — сказано в сообщении.
В бригаде уточнили, что летчику было 30 лет.
Там добавили, что причины и обстоятельства крушения Су-27 выясняются.
В конце августа российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в зоне проведения СВО.
29 июня во время ночных ударов Вооруженных сил РФ был уничтожен украинский истребитель F-16 производства США. Пилот воздушного судна не выжил.
27 мая расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» сбил украинский истребитель МиГ-29.