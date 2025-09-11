После атаки БПЛА в центре Ростова оказались повреждены три тысячи квартир

Донской глава снова побывал на месте происшествия и на этот раз проверил ход восстановительных работ. На сегодняшний день заменили почти 700 стекол и более 200 рам, привели в прядок 50 балконов. Осталось восстановить остекление еще в 72 квартирах. В части квартир собственники провели работы самостоятельно.
Для самого поврежденного дома на улице Лермонтовской разработали отдельный план обновления. Фонд капремонта восстановит кровлю, конструктив здания и переложит часть парапета. Все работы, связанные с ремонтом и лифтами, должны завершить в октябре.
Муниципалитет продолжает принимать заявления на единовременные выплаты, их уже получили 432 жильца. Также готовится компенсация за частичную утрату предметов первой необходимости.