После атаки БПЛА в центре Ростова оказались повреждены три тысячи квартир

Юрию Слюсарю доложили информацию по ущербу в центре Ростова после атаки БПЛА.

Источник: сайт правительства Ростовской области

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону, произошедшей 14 августа, пострадали почти три тысячи квартир в 30 домах. Наибольший ущерб получило одно из зданий на Лермонтовской: оказались частично разрушены кровля, стена и парапет. Об этом сообщили врио губернатору региона Юрию Слюсарю.

Донской глава снова побывал на месте происшествия и на этот раз проверил ход восстановительных работ. На сегодняшний день заменили почти 700 стекол и более 200 рам, привели в прядок 50 балконов. Осталось восстановить остекление еще в 72 квартирах. В части квартир собственники провели работы самостоятельно.

Для самого поврежденного дома на улице Лермонтовской разработали отдельный план обновления. Фонд капремонта восстановит кровлю, конструктив здания и переложит часть парапета. Все работы, связанные с ремонтом и лифтами, должны завершить в октябре.

Муниципалитет продолжает принимать заявления на единовременные выплаты, их уже получили 432 жильца. Также готовится компенсация за частичную утрату предметов первой необходимости.

