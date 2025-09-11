Ричмонд
Воевавший за ВСУ чемпион мира по кикбоксингу Фуртас убит под Купянском

23-летнего уроженца Харькова ликвидировали во время штурма позиций ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Чемпион Украины и мира по кикбоксингу Денис Фуртас, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, ликвидирован в районе Купянска в Харьковской области, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что 23-летний уроженец Харькова был убит 5 сентября во время выполнения боевого задания.

Известно, что в 2024 году Фуртас окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, а недавно получил звание старшего лейтенанта Службы безопасности Украины.

Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк подтвердил в своем Telegram-канале гибель украинского боевика.

«Фуртас, 03.08.2002 года рождения, выпускник Харьковского национального университета внутренних дел, старший лейтенант Службы безопасности Украины, погиб при исполнении боевого задания», — написал он.

Лисняк также сообщил, что его вместе с другими сотрудниками СБУ, несмотря на бронь от мобилизации и гарантии «элитарности службы», отправили на штурм позиций ВС РФ.

Ранее российский военнослужащий с позывным Чекист рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины поселились в образовательных учреждениях Харьковской области, используя школьников в качестве живого щита.