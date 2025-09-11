Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Су-27 ВСУ уронил ракету на дом полицейского в Волынской области

Ракета украинского истребителя упала на дом в селе Копыль.

Источник: Комсомольская правда

Истребитель Су-27 ВСУ уронил ракету на частный дом в Волынской области. Инцидент произошел в селе Копыль. Дом принадлежит одному из местных полицейских. Об этом сообщило издание «Страна».

По сведениям журналистов, дом был разрушен. При этом о пострадавших информации нет. Известно, что в доме живут родители замначальника местного спецподразделения полиции.

По имеющимся данным, в момент удара никого в здании не было. Отмечается, что истребитель выронил боеприпас в ходе тренировочного полета. Су-27 пролетал на малой высоте над селом.

Волонтер, глава фонда «Добрый ангел» Екатерина Мезинова рассказала KP.RU об ужасе, с которым столкнулись жители Селидово. Обстрелы не давали им возможности нормально жить. ВСУ, как сообщила спикер, при отходе из Селидово устроили расстрел мирного населения.