Су-27 ВСУ уронил ракету на дом полицейского в Волынской области

Истребитель Су-27 ВСУ уронил ракету на частный дом в Волынской области. Инцидент произошел в селе Копыль. Дом принадлежит одному из местных полицейских. Об этом сообщило издание «Страна».
По сведениям журналистов, дом был разрушен. При этом о пострадавших информации нет. Известно, что в доме живут родители замначальника местного спецподразделения полиции.
По имеющимся данным, в момент удара никого в здании не было. Отмечается, что истребитель выронил боеприпас в ходе тренировочного полета. Су-27 пролетал на малой высоте над селом.
Волонтер, глава фонда «Добрый ангел» Екатерина Мезинова рассказала KP.RU об ужасе, с которым столкнулись жители Селидово. Обстрелы не давали им возможности нормально жить. ВСУ, как сообщила спикер, при отходе из Селидово устроили расстрел мирного населения.