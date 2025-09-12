Ричмонд
В Луганске предотвратили теракт накануне Дня города

Взрывное устройство нашли около стелы на выезде в Станицу Луганскую.

Источник: Комсомольская правда

В Луганске накануне Дня города обезвредили взрывное устройство, при помощи которого неизвестные хотели совершить теракт. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что подозрительный предмет нашли сотрудники коммунальных служб.

«Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы “Луганск” на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы», — сказано в публикации.

Предмет оказался самодельным взрывным устройством, причём извлечь его было невозможно, и сапёры уничтожили опасный предмет на месте.

Предполагается, что целью террористов были члены делегаций, которые примут участие в праздновании Дня города в столице ЛНР в субботу 13 сентября.

Накануне ФСБ показала бомбу, с помощью которой украинские спецслужбы планировали теракт в Крыму.