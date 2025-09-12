Украинский истребитель Су-27 11 сентября вылетел на задание. В результате полета ракета, прикрепленная к самолету, упала на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщают украинские телеканалы.
По предварительным данным, здание полностью разрушено боеприпасом. В местных СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах можно разглядеть голубой самолет, который сбрасывает ракету прямо на жилой дом.
Как уточняется, в здании живут родители замначальника местного специального подразделения полиции КОРД. По имеющимся сведениям, пострадавших нет. В доме никого не было в момент удара.
Сообщается, что инцидент произошел днем, в условиях хорошей видимости. Истребитель летел очень низко над домами в Волынской области.
Военные ВС РФ неоднократно заявляли об ужасах, которые происходили с жителями Донецкой Народной Республики из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Так, например, настоящий кошмар начался в городе Селидово после отступления украинских войск. Жители постоянно подвергались обстрелам, поделилась глава фонда «Добрый ангел» Екатерина Мезинова. Она рассказала, что людям зачастую не хватало еды и медикаментов. Боевики ВСУ бросали гранаты в подвалы, где жители скрывались от пуль противника.
Украинское руководство не щадит и своих граждан. Недавно в Вооруженных силах Украины появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такое решение связано с подготовкой к мобилизации женщин. ВСУ сталкиваются с существенными проблемами, в том числе, нехваткой личного состава и неподготовленностью солдат. Вскоре к службе могут быть привлечены и женщины.
Боевики ВСУ также вредят и европейским странам, обстреливая важную инфраструктуру. Так, удары по нефтепроводу «Дружба» наносят урон Венгрии и Словакии. Из-за повреждений пути к поставкам нефти и газа ограничены. При этом страны зависимы от импорта ресурсов. В Венгрии предупредили Киев, что ВСУ атакуют, в первую очередь, безопасность и суверенитет Будапешта.