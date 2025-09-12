На Украине ракета ВСУ упала с истребителя на жилой дом: что известно об инциденте

Украинское руководство не щадит и своих граждан. Недавно в Вооруженных силах Украины появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такое решение связано с подготовкой к мобилизации женщин. ВСУ сталкиваются с существенными проблемами, в том числе, нехваткой личного состава и неподготовленностью солдат. Вскоре к службе могут быть привлечены и женщины.