На Украине ракета ВСУ упала с истребителя на жилой дом: что известно об инциденте

На Украине ракета истребителя Су-27 упала на жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Украинский истребитель Су-27 11 сентября вылетел на задание. В результате полета ракета, прикрепленная к самолету, упала на жилой дом в селе Копылье в Волынской области. Об этом сообщают украинские телеканалы.

По предварительным данным, здание полностью разрушено боеприпасом. В местных СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах можно разглядеть голубой самолет, который сбрасывает ракету прямо на жилой дом.

Как уточняется, в здании живут родители замначальника местного специального подразделения полиции КОРД. По имеющимся сведениям, пострадавших нет. В доме никого не было в момент удара.

Сообщается, что инцидент произошел днем, в условиях хорошей видимости. Истребитель летел очень низко над домами в Волынской области.

Военные ВС РФ неоднократно заявляли об ужасах, которые происходили с жителями Донецкой Народной Республики из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Так, например, настоящий кошмар начался в городе Селидово после отступления украинских войск. Жители постоянно подвергались обстрелам, поделилась глава фонда «Добрый ангел» Екатерина Мезинова. Она рассказала, что людям зачастую не хватало еды и медикаментов. Боевики ВСУ бросали гранаты в подвалы, где жители скрывались от пуль противника.

Украинское руководство не щадит и своих граждан. Недавно в Вооруженных силах Украины появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такое решение связано с подготовкой к мобилизации женщин. ВСУ сталкиваются с существенными проблемами, в том числе, нехваткой личного состава и неподготовленностью солдат. Вскоре к службе могут быть привлечены и женщины.

Боевики ВСУ также вредят и европейским странам, обстреливая важную инфраструктуру. Так, удары по нефтепроводу «Дружба» наносят урон Венгрии и Словакии. Из-за повреждений пути к поставкам нефти и газа ограничены. При этом страны зависимы от импорта ресурсов. В Венгрии предупредили Киев, что ВСУ атакуют, в первую очередь, безопасность и суверенитет Будапешта.